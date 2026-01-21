Frisch asphaltiert: Warum die Leipziger Straße in Frankenhausen noch nicht freigegeben wird

Bis zum Frühling bleibt der Abschnitt dicht. Nur Anwohner dürfen durch – und müssen sich weiter in Geduld üben. Am Ende steht jedoch eine spürbare Aufwertung für den Crimmitschauer Ortsteil.

Die Fahrbahn ist frisch asphaltiert, doch der Verkehr ruht weiter: Die Leipziger Straße (S 54) im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen bleibt vorerst voll gesperrt. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilt, stehen noch Restarbeiten an, bevor der Abschnitt vollständig freigegeben werden kann. Laut einer Sprecherin gehören dazu...