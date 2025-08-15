„Früher haben Lehrer und Eltern viel enger zusammengearbeitet“: Werdauer Gymnasium feiert 150-jährige Schulgeschichte

Seit Generationen prägt Stefan Hoffmann das Humboldt-Gymnasium. Mit fast vier Jahrzehnten Dienstzeit ist er ein lebendes Kapitel dieser traditionsreichen Schule, die eine Festwoche vorbereitet.

Wenn Stefan Hoffmann durch Werdau läuft, wird er auf dem Markt gegrüßt, im Supermarkt angesprochen, im Klassenzimmer sowieso erkannt. Viele, die ihm freundlich zunicken, waren einst seine Schüler – und schicken heute ihre eigenen Kinder aufs Gymnasium. Hoffmann ist 64, dienstältester Lehrer am Gymnasium „Alexander von Humboldt“, Sport-... Wenn Stefan Hoffmann durch Werdau läuft, wird er auf dem Markt gegrüßt, im Supermarkt angesprochen, im Klassenzimmer sowieso erkannt. Viele, die ihm freundlich zunicken, waren einst seine Schüler – und schicken heute ihre eigenen Kinder aufs Gymnasium. Hoffmann ist 64, dienstältester Lehrer am Gymnasium „Alexander von Humboldt“, Sport-...