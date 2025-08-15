Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • „Früher haben Lehrer und Eltern viel enger zusammengearbeitet“: Werdauer Gymnasium feiert 150-jährige Schulgeschichte

Lehrer Stefan Hoffmann mit den Zwölftklässlern Dominic Seidel, Magdalena Allnoch und Ida Krebs (r.). Das Wandbild im Hintergrund stammt von Graffiti-Künstler Rico Gruner und Schülern.
Lehrer Stefan Hoffmann mit den Zwölftklässlern Dominic Seidel, Magdalena Allnoch und Ida Krebs (r.). Das Wandbild im Hintergrund stammt von Graffiti-Künstler Rico Gruner und Schülern. Bild: Walther
Lehrer Stefan Hoffmann mit den Zwölftklässlern Dominic Seidel, Magdalena Allnoch und Ida Krebs (r.). Das Wandbild im Hintergrund stammt von Graffiti-Künstler Rico Gruner und Schülern.
Lehrer Stefan Hoffmann mit den Zwölftklässlern Dominic Seidel, Magdalena Allnoch und Ida Krebs (r.). Das Wandbild im Hintergrund stammt von Graffiti-Künstler Rico Gruner und Schülern. Bild: Walther
Werdau
„Früher haben Lehrer und Eltern viel enger zusammengearbeitet“: Werdauer Gymnasium feiert 150-jährige Schulgeschichte
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Generationen prägt Stefan Hoffmann das Humboldt-Gymnasium. Mit fast vier Jahrzehnten Dienstzeit ist er ein lebendes Kapitel dieser traditionsreichen Schule, die eine Festwoche vorbereitet.

Wenn Stefan Hoffmann durch Werdau läuft, wird er auf dem Markt gegrüßt, im Supermarkt angesprochen, im Klassenzimmer sowieso erkannt. Viele, die ihm freundlich zunicken, waren einst seine Schüler – und schicken heute ihre eigenen Kinder aufs Gymnasium. Hoffmann ist 64, dienstältester Lehrer am Gymnasium „Alexander von Humboldt“, Sport-...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
27.06.2025
2 min.
Schulabschluss und Jubiläumsvorfreude: Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Werdau in Feierlaune
Während der Schulfeier wurden die Teilnehmer der 20. Radtour von Warnemünde nach Werdau begrüßt.
Abiturienten geehrt, Sportabenteuer gefeiert: Das Humboldt-Gymnasium der Pleißestadt verabschiedet sich festlich und blickt voraus auf sein großes 150-jähriges Jubiläum im September.
André Kleber
13.08.2025
4 min.
Zum ersten Mal Stolpersteine in Werdau: Vier Messingtafeln erzählen das Schicksal der jüdischen Familie Ringer
Bauhofmitarbeiter Thomas Weidner bringt die Stolpersteine, die an Bernhard und Martha Ringer sowie Sohn Hans und Schwiegertochter Ruth erinnern, mit viel Feingefühl in den Boden.
Mit Blumen, Musik und leisen Tönen gedenken Bürger und Nachfahren einem fast vergessenen Kapitel Stadtgeschichte – und setzen ein sichtbares Zeichen gegen das Schweigen.
Jochen Walther
16:51 Uhr
2 min.
Yussuf Poulsen neuer HSV-Kapitän
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Mehrere Jahre war Sebastian Schonlau unumstrittener Kapitän des Hamburger SV. Weil der Verteidiger keine Rolle mehr in den Bundesliga-Plänen des HSV spielt, gibt es einen neuen Anführer.
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel