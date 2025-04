Frühlings-Aktion in Werdau sorgt für gute Laune bei Händlern

Unter dem Motto „Werdau blüht auf“ verteilt der Gewerbeverbund 80 bunte Pflanzschalen an die Geschäftsleute in der Innenstadt. Die Aktion könnte in der Zukunft noch größer werden.

80 Pflanzschalen mit bunten Frühblühern sind ab sofort Farbtupfer bei Händlern und Gewerbetreibenden in der Werdauer Innenstadt. Die Aktion des örtlichen Gewerbeverbundes unter dem Motto „Werdau blüht auf“ ist am Dienstagmittag auf große Resonanz gestoßen. Um die 20 Geschäftsleute kamen auf den Markt, um sich ihren kostenlosen... 80 Pflanzschalen mit bunten Frühblühern sind ab sofort Farbtupfer bei Händlern und Gewerbetreibenden in der Werdauer Innenstadt. Die Aktion des örtlichen Gewerbeverbundes unter dem Motto „Werdau blüht auf“ ist am Dienstagmittag auf große Resonanz gestoßen. Um die 20 Geschäftsleute kamen auf den Markt, um sich ihren kostenlosen...