Garagen in Werdau mit Graffiti besprüht

Nachdem in Werdau in der ersten Wochenhälfte Graffiti-Sprüher aktiv waren, sucht die Polizei Zeugen dieser Sachbeschädigung. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, haben zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, bislang unbekannte Täter drei Graffiti an Garagen gesprüht, die sich an der Uferstraße gegenüber vom Museumsgelände befinden. Das...