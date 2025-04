Gefahrguteinsatz in Langenbernsdorf: 1500 Liter Spritzmittel sickern ins Erdreich

Ein umgekippter Anhänger hat am Mittwoch einen Großeinsatz an Rettungskräften zur Folge gehabt. Betroffenes Erdreich muss nun abgetragen werden.

Langenbernsdorf.

Bei einem Unfall in Langenbernsdorf am Mittwoch sind offenbar große Mengen Pflanzenschutzmittel ausgetreten. Ein am Einsatz beteiligter Feuerwehrmann sprach von etwa 1500 Litern, die ins Erdreich flossen, nachdem ein Anhänger am Querweg in der Nähe von Niederalbertsdorf umgekippt war.