Gemälde von Crimmitschau und Rügen: Neue Ausstellung in der Kleinen Galerie

Die Künstlerin Marga Schuster stellt ihre Werke zum zweiten Mal in der Galerie im Theater Crimmitschau aus.

Seit ihrer Kindheit beschäftigt sich die Crimmitschauerin Marga Schuster mit der Malerei. Nun darf sie in ihrer Heimatstadt ihre Kunstwerke das zweite Mal ausstellen. Am Mittwoch, dem 27. August, wird ihre neue Ausstellung eröffnet. Start ist um 19 Uhr in der kleinen Galerie am Theater in Crimmitschau. Ausgestellt werden Landschaften und...