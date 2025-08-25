Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Gemälde von Crimmitschau und Rügen: Neue Ausstellung in der Kleinen Galerie

Bild: Lars Donath
Bild: Lars Donath
Werdau
Gemälde von Crimmitschau und Rügen: Neue Ausstellung in der Kleinen Galerie
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Künstlerin Marga Schuster stellt ihre Werke zum zweiten Mal in der Galerie im Theater Crimmitschau aus.

Seit ihrer Kindheit beschäftigt sich die Crimmitschauerin Marga Schuster mit der Malerei. Nun darf sie in ihrer Heimatstadt ihre Kunstwerke das zweite Mal ausstellen. Am Mittwoch, dem 27. August, wird ihre neue Ausstellung eröffnet. Start ist um 19 Uhr in der kleinen Galerie am Theater in Crimmitschau. Ausgestellt werden Landschaften und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:49 Uhr
2 min.
Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.
Thomas Gräf
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
02.07.2025
1 min.
Länder, Menschen, Farben: Ausstellung von Nadja Bernhardt im Königlichen Kurhaus Bad Elster eröffnet
Der 28. Chursächsische Sommer in Bad Elster bringt mit „Länder, Menschen, Farben“ Werke der Chemnitzer Künstlerin Nadja Bernhardt zur Geltung. Die Exponate der Künstlerin erzählen von ihrer langen künstlerischen Reise.
Uwe Selbmann
13:49 Uhr
1 min.
Besonderes Konzert im Vogtland: Vier Kantoren singen
In der Trinitatiskirche Bad Elster gibt es am Samstag ein Kantorenkonzert.
Eine Premiere gibt es am Samstagabend in der Trinitatiskirche Bad Elster: ein Kirchenmusiker-Quartett aus der Region und vier Stimmlagen.
Ronny Hager
04.08.2025
2 min.
„Wasser marsch“: Im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau laufen Vorbereitungen für neue Saison
Die Kühlmaschinen laufen seit Freitag. Nach der Montage der neuen Kickleisten wird nun das Wasser auf der Betonfläche aufgebracht.
Holger Frenzel
Mehr Artikel