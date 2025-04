Gößnitz bis Crimmitschau: Ab April Nachtarbeiten für schnellere Züge

Bahnsprecher kündigt nächtliche Arbeiten auf der Strecke zwischen Gößnitz und Crimmitschau an. Der Lärm könnte zunehmen. Was passiert am Paradiesweg?

Anlieger der Bahnstrecke Gößnitz–Crimmitschau müssen sich auf mehr Lärm einstellen. Wie ein Bahnsprecher mitteilt, wird vom 1. bis 13. April auch nachts gearbeitet – und zwar von 21 bis 4 Uhr. Die üblichen Arbeitszeiten zur Ertüchtigung des Streckenabschnitts reichen von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr. Damit Personenzüge künftig... Anlieger der Bahnstrecke Gößnitz–Crimmitschau müssen sich auf mehr Lärm einstellen. Wie ein Bahnsprecher mitteilt, wird vom 1. bis 13. April auch nachts gearbeitet – und zwar von 21 bis 4 Uhr. Die üblichen Arbeitszeiten zur Ertüchtigung des Streckenabschnitts reichen von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr. Damit Personenzüge künftig...