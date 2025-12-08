Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Grinch und Engel vereint: Ukrainische Adventsfeier in Werdau lockt um die 80 Kinder an

In drei Altersgruppen wurden am Sonntag im Verein der Ukrainer gefeiert.
In drei Altersgruppen wurden am Sonntag im Verein der Ukrainer gefeiert. Bild: André Kleber
In drei Altersgruppen wurden am Sonntag im Verein der Ukrainer gefeiert.
In drei Altersgruppen wurden am Sonntag im Verein der Ukrainer gefeiert. Bild: André Kleber
Werdau
Grinch und Engel vereint: Ukrainische Adventsfeier in Werdau lockt um die 80 Kinder an
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Anfang des Jahres gegründete Verein engagiert sich aktiv im Stadtgeschehen, bei Festen und Arbeitseinsätzen.

Dort, wo der heilige Nikolaus, Grinch, Engel und eine Kinderdisco aufeinandertreffen, da feiern die Ukrainer die Adventszeit. So geschehen am Sonntag in den Vereinsräumlichkeiten der ukrainischen Gemeinde in Werdau. Fast 80 Kinder und Jugendliche der Pleißestadt waren – teils mit ihren Eltern – an die Plauensche Straße gepilgert um...
