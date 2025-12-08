Grinch und Engel vereint: Ukrainische Adventsfeier in Werdau lockt um die 80 Kinder an

Der Anfang des Jahres gegründete Verein engagiert sich aktiv im Stadtgeschehen, bei Festen und Arbeitseinsätzen.

Dort, wo der heilige Nikolaus, Grinch, Engel und eine Kinderdisco aufeinandertreffen, da feiern die Ukrainer die Adventszeit. So geschehen am Sonntag in den Vereinsräumlichkeiten der ukrainischen Gemeinde in Werdau. Fast 80 Kinder und Jugendliche der Pleißestadt waren – teils mit ihren Eltern – an die Plauensche Straße gepilgert um...