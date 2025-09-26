Grönland-Abend im King-Zentrum in Werdau

Die Landeszentrale für politische Bildung lädt mit Birgit Stöber eine Kennerin der dänischen und grönländischen Gepflogenheiten ein.

Werdau.

Grönland ist am Dienstagabend ab 19 Uhr Thema im King-Zentrum in Werdau. Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung lädt mit der Volkshochschule Prof. Birgit Stöber zu einem informativen Abend ins King-Zentrum in der Stadtgutstraße 23 ein. Anlass sind die aktuellen politischen Entwicklungen in den USA und Grönland selber. Nie zuvor sei Grönland so sehr Thema in den internationalen Medien wie im laufenden Jahr gewesen, so die Veranstalter. Was ist das für ein Land, und warum haben USA, China und Russland ein Interesse an ihm? Das soll Birgit Stöber klären helfen – sie ist nach vielen Jahren in Dänemark Professorin für Kommunikationsmanagement an der Business & Law School in Berlin. Der Eintritt ist frei (kru)