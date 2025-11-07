Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau

Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.

Drei Finger, abgetrennt durch eine Maschine. Für Dr. Martin Gajdoš ein Extremszenario – aber kein hoffnungsloses. Er setzte alle drei erfolgreich wieder an, mit feinster Mikrochirurgie unter der Lupenbrille. Jetzt bringt der Spezialist sein Können nach Werdau – und steht zugleich für eine stille Revolution im Gesundheitswesen. Die...