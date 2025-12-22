MENÜ
  • Heizung statt Holzofen: Spende macht Lauterbachs Treffpunkt zukunftsfähig

Bürgermeisterin Ines Liebald im Gespräch mit Klaus Ketscher, Seniorchef der Heizungsfirma.
Bürgermeisterin Ines Liebald im Gespräch mit Klaus Ketscher, Seniorchef der Heizungsfirma.
Nur noch ein Zettel neben der neuen Heizungsanlage erinnert an den alten Holzofen.
Nur noch ein Zettel neben der neuen Heizungsanlage erinnert an den alten Holzofen.
Besonders häufig und gern nutzen die Senioren den Flachbau für Feierlichkeiten.
Besonders häufig und gern nutzen die Senioren den Flachbau für Feierlichkeiten.
Werdau
Heizung statt Holzofen: Spende macht Lauterbachs Treffpunkt zukunftsfähig
Von Jochen Walther
Vom Schweinestall zum Zentrum des Dorflebens: Der Flachbau in Lauterbach hat Generationen geprägt – und dank zweier Firmen bleibt er der Treffpunkt für Feste, Erinnerungen und Gemeinschaft.

Der alte Flachbau in Lauterbach war früher Jugendclub, dann Vereinsheim – heute ist er ein Treffpunkt mit Geschichte und neuer Heizung. Und eine stille Heldentat sorgt dafür, dass dort weiter gefeiert, erinnert und zusammengekommen werden kann. Wenn Klaus Ketscher heute den niedrigen Bau in Lauterbach betritt, steigt ihm kein Rauchgeruch mehr...
