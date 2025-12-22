Heizung statt Holzofen: Spende macht Lauterbachs Treffpunkt zukunftsfähig

Vom Schweinestall zum Zentrum des Dorflebens: Der Flachbau in Lauterbach hat Generationen geprägt – und dank zweier Firmen bleibt er der Treffpunkt für Feste, Erinnerungen und Gemeinschaft.

Der alte Flachbau in Lauterbach war früher Jugendclub, dann Vereinsheim – heute ist er ein Treffpunkt mit Geschichte und neuer Heizung. Und eine stille Heldentat sorgt dafür, dass dort weiter gefeiert, erinnert und zusammengekommen werden kann. Wenn Klaus Ketscher heute den niedrigen Bau in Lauterbach betritt, steigt ihm kein Rauchgeruch mehr...