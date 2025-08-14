Hier wird Vielfalt großgeschrieben: Werdauer Verein haucht dem Stadtpark Leben ein

Ein Sommerfest findet am Sonntag in der Grünanlage statt. Veranstalter sind die Mitglieder der Initiative gegen Rassismus.

Ein Sommerfest der besonderen Art findet am Sonntag im Werdauer Stadtpark statt. Unter dem Motto „Zukunftsmusik“ verwandeln die Organisatoren des Vereins „W.I.R“ das Areal von 12 bis 19 Uhr in eine Festwiese. Der Verein, die Werdauer Initiative gegen Rassismus, ist kein unbekannter. 2017 von Schülerinnen und Schülern der Pleißestadt...