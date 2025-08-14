Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Hier wird Vielfalt großgeschrieben: Werdauer Verein haucht dem Stadtpark Leben ein

Beim Sommerfest im Stadtpark kann man sich auch mit eigenen Beiträgen auf eine Bühne wagen.
Beim Sommerfest im Stadtpark kann man sich auch mit eigenen Beiträgen auf eine Bühne wagen. Bild: André Kleber
Beim Sommerfest im Stadtpark kann man sich auch mit eigenen Beiträgen auf eine Bühne wagen.
Beim Sommerfest im Stadtpark kann man sich auch mit eigenen Beiträgen auf eine Bühne wagen. Bild: André Kleber
Werdau
Hier wird Vielfalt großgeschrieben: Werdauer Verein haucht dem Stadtpark Leben ein
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Sommerfest findet am Sonntag in der Grünanlage statt. Veranstalter sind die Mitglieder der Initiative gegen Rassismus.

Ein Sommerfest der besonderen Art findet am Sonntag im Werdauer Stadtpark statt. Unter dem Motto „Zukunftsmusik“ verwandeln die Organisatoren des Vereins „W.I.R“ das Areal von 12 bis 19 Uhr in eine Festwiese. Der Verein, die Werdauer Initiative gegen Rassismus, ist kein unbekannter. 2017 von Schülerinnen und Schülern der Pleißestadt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:51 Uhr
2 min.
Yussuf Poulsen neuer HSV-Kapitän
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Mehrere Jahre war Sebastian Schonlau unumstrittener Kapitän des Hamburger SV. Weil der Verteidiger keine Rolle mehr in den Bundesliga-Plänen des HSV spielt, gibt es einen neuen Anführer.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
13.07.2025
3 min.
Lars Kretzschmar muss gehen: DRK-Kreisverband Zwickauer Land in Werdau setzt nun auf Doppelspitze
Lars Kretzschmar stand 20 Jahre an der Spitze des DRK-Kreisverbandes Zwickauer Land.
Nach internen Diskussionen stellt sich der Kreisverband neu auf. Ziele sind mehr Stabilität und eine moderne Führungsstruktur. Die Organisation soll auf Herausforderungen besser reagieren können.
André Kleber
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
11.07.2025
1 min.
Ökumenische Kindertage in Werdau: 24 Kinder pilgern und basteln zum Thema „Herzenssache“
In den Sommerferien schon Tradition: ökumenische Kindertage in Werdau.
Drei Tage lang erkundeten junge Christen biblische Themen kreativ und unternahmen eine Wanderung mit besonderen Stationen im Koberbachtal.
André Kleber
Mehr Artikel