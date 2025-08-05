Hillerturm im Bild: Crimmitschauer Künstlerin übergibt Schmölln ein Stück Stadtgeschichte

Simone Tauber hat Rathauschef Sven Schrade ein farbstarkes Gemälde übergeben. Das neue Kunstwerk im Bürgermeisteramt entstand nach ihrer viel beachteten Ausstellung in der Stadtverwaltung.

Simone Tauber aus Crimmitschau hat dem Rathaus Schmölln ein besonderes Bild übergeben: Ihr neuestes Werk zeigt den Hillerturm auf dem Pfefferberg – farbintensiv, detailreich und mit persönlicher Handschrift. Künftig wird es das Bürgermeisteramt schmücken. Auslöser war Taubers Ausstellung „Schöpfung und Me(h)er" im Vorjahr in der...