Hoffest mit Sauduell: Kultscheune in Lauterbach lädt dazu ein

Werdau
Bereits zum zehnten Mal treten am 3. Oktober zwei Grill-Team im Wettbewerb um das am besten gebrutzelte Spanferkel an.
Zum zehnten Mal lädt der Vereins Illusionswelten für den 3. Oktober zu einem Hoffest auf dem Gelände der Kultscheune im Neukirchener Ortsteil Lauterbach, Bergstraße 5A, ein. Dort startet ab 15 Uhr das bereits legendäre Sauduell. Zwei Teams treten dabei gegeneinander an. Es wird ermittelt, wer am Ende die schmackhafteste Span-Sau gebrutzelt...
