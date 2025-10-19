Hund im Rucksack mitgenommen: Tier stirbt bei Radunfall in Werdau

Ein Vorfahrtsfehler hatte in der Pleißestadt schwere Folgen. Der Fahrer steht unter Drogenverdacht, ein Kind wurde verletzt – die Polizei ermittelt.

Ein Unfall in Werdau hat für einen Hund tödlich geendet. Das Tier befand sich im Rucksack seines Besitzers, der auf einem E-Bike unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 44-Jährige am Samstagmittag auf der Ziegelstraße in Richtung Zentrum. An der Kreuzung Alexander-von-Humboldt-Straße missachtete er die Vorfahrt eines Skodas. Das...