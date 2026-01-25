„Ich musste die Reißleine ziehen“: Traditionsapotheke in Werdau schließt nach fast 300 Jahren

Die Löwen-Apotheke am Markt in Werdau gibt den Betrieb auf. Inhaberin Sandy Beierlein sieht angesichts steigender Kosten und stagnierender Honorare keine Zukunft mehr.

Am Freitag öffnet die Löwen-Apotheke am Markt zum letzten Mal ihre Türen. Mit der Schließung endet die Geschichte einer der ältesten Apotheken Sachsens. 1742 wurde sie in Werdau gegründet, war über Generationen fester Bestandteil der medizinischen Versorgung. Für Inhaberin Sandy Beierlein ist dieser Schritt schmerzhaft, aber