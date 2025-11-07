In Crimmitschau wird treuer Begleiter teurer: „Gerade für ältere Leute ist ein Hund oft letzter Halt gegen Einsamkeit“

Werdau
Ab kommenden Jahr kostet der erste Hund 80 Euro, ein „gefährlicher“ sogar 500. Die Stadt Crimmitschau dreht an der Steuerschraube – viele trifft das hart.
Volker Weißmann hat seinen Hund ins Herz geschlossen. Jeden Tag streift der 62-Jährige mit seinem Hovawart durch die Wälder rund um den Crimmitschauer Ortsteil Lauenhain. Für ihn ist das ein Stück Lebensqualität – Bewegung, Begleitung, Verbindung zur Natur. „Ich habe immer gut verdient, bekomme eine gute Rente. Deshalb tun mir die 20...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.