Junge Brandschützer aus Werdau unter Verdacht: Polizei ermittelt gegen Feuerwehrleute

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Großfeuer im Mai dauern an. Mehrere Angehörige der Ortsfeuerwehr wurden vom aktiven Dienst suspendiert.

Der Brand in einer Scheune am Bärenwinkel in Werdau West soll von Angehörigen der Ortsfeuerwehr Werdau gelegt worden sein. In der Nacht zum 24. auf den 25. Mai brannte die Scheune, in der Stroh gelagert war, in wenigen Minuten komplett nieder. Feuerwehrleute konnten das benachbarte Gebäude vor den Flammen schützen. Personen wurden nicht...