Kaffeegeruch statt Kirchenglocken: Warum beim Dorffrühstück in Mannichswalde 130 Plätze nicht reichen

Werdau
Ein Platz wird zum Café, Fremde zu Tischnachbarn und Frühstück zum Fest: In dem Crimmitschauer Ortsteil zeigt ein Verein, wie herzhaft gelebte Gemeinschaft schmeckt.
Brötchen backen als Gemeinschaftsprojekt, Klappstühle im Morgentau und ein Dorf, das sich selbst bewirtet: In Mannichswalde beginnt der Sonntag nicht mit Kirchenglocken, sondern mit Kaffeegeruch und Geselligkeit. Das Dorffrühstück ist in Westsachsen einzigartig – und längst Kult. Am Sonntag verwandelt sich der Platz am ehemaligen Jugendclub...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.