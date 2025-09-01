Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Kaffeegeruch statt Kirchenglocken: Warum beim Dorffrühstück in Mannichswalde 130 Plätze nicht reichen

Im Laubengang in Mannichswalde können die Gäste an den Tischen Platz nehmen und sich stärken.
Im Laubengang in Mannichswalde können die Gäste an den Tischen Platz nehmen und sich stärken. Bild: R. Illgen
Im Laubengang in Mannichswalde können die Gäste an den Tischen Platz nehmen und sich stärken.
Im Laubengang in Mannichswalde können die Gäste an den Tischen Platz nehmen und sich stärken. Bild: R. Illgen
Werdau
Kaffeegeruch statt Kirchenglocken: Warum beim Dorffrühstück in Mannichswalde 130 Plätze nicht reichen
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Platz wird zum Café, Fremde zu Tischnachbarn und Frühstück zum Fest: In dem Crimmitschauer Ortsteil zeigt ein Verein, wie herzhaft gelebte Gemeinschaft schmeckt.

Brötchen backen als Gemeinschaftsprojekt, Klappstühle im Morgentau und ein Dorf, das sich selbst bewirtet: In Mannichswalde beginnt der Sonntag nicht mit Kirchenglocken, sondern mit Kaffeegeruch und Geselligkeit. Das Dorffrühstück ist in Westsachsen einzigartig – und längst Kult. Am Sonntag verwandelt sich der Platz am ehemaligen Jugendclub...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
28.08.2025
2 min.
Dreiste Müllentsorgung in Crimmitschau: Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung
Schon 2023 musste sich die Stadt mit illegalem Müll nahe Mannichswalde beschäftigen.
Unbekannte haben nahe der S 290 bei Mannichswalde einen großen Haufen teerhaltigen Bauschutts auf einem Wirtschaftsweg abgeladen. Die Kosten für die Entsorgung hat der Landkreis übernommen.
Jochen Walther
28.08.2025
3 min.
Letztes Freibad-Wochenende in Crimmitschau und Mannichswalde: „Die Besucherzahlen liegen weit hinter den Vorjahren zurück“
Blick auf das Erlebnisbad im Ortsteil Mannichswalde, das auch viele Thüringer besuchen.
Rund 20.000 Gäste pro Bad – mehr war in diesem Sommer nicht drin. Während andernorts schon abgebaut wird, lässt Fraureuth das Wasser noch eine Weile stehen.
Jochen Walther
08:12 Uhr
3 min.
Bildergalerie: Die Basketballer der Niners Chemnitz im Trainingslager in der Schweiz
Niners-Spieler Yordan Minchen in der Innenstadt von Yverdon-les-Bains. Am Dienstagnachmittag hatten die Profis etwas Zeit, sich in dem idyllischen Ort am Neuenbergersee umzuschauen. Foto: Thomas Reibetanz
„Freie Presse“ begleitet das Team auf dem ersten Teilstück des 15-tägigen Trips und berichtet mit Livetickern von den Testspielen. Hier sind einige Impressionen, die fortlaufend aktualisiert werden.
Thomas Reibetanz
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel