Kaffeegeruch statt Kirchenglocken: Warum beim Dorffrühstück in Mannichswalde 130 Plätze nicht reichen

Ein Platz wird zum Café, Fremde zu Tischnachbarn und Frühstück zum Fest: In dem Crimmitschauer Ortsteil zeigt ein Verein, wie herzhaft gelebte Gemeinschaft schmeckt.

Brötchen backen als Gemeinschaftsprojekt, Klappstühle im Morgentau und ein Dorf, das sich selbst bewirtet: In Mannichswalde beginnt der Sonntag nicht mit Kirchenglocken, sondern mit Kaffeegeruch und Geselligkeit. Das Dorffrühstück ist in Westsachsen einzigartig – und längst Kult. Am Sonntag verwandelt sich der Platz am ehemaligen Jugendclub...