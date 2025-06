Kinderfest in Werdau: Strandbad an der Kober bietet Wasserwacht-Show und Kutterfahrten

Am Samstag verwandelt sich das Bad in ein Paradies für Kinder – mit Vorführungen der Wasserwacht, Glitzertattoos, Kinderschminken und Kutterfahrten.

Darauf haben viele Mädchen und Jungen gewartet: Am Samstag, 28. Juni, lockt das Strandbad an der Koberbachtalsperre in Werdau mit einem Kinderfest. Von 10 bis 18 Uhr gibt es jede Menge Abwechslung und Spaß. Wie die Organisatoren mitteilen, können sich die Kinder auch auf ein öffentliches Training und Vorführungen der Wasserwacht freuen. Zudem...