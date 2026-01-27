Kommentar zu Sport-Millionen: Crimmitschau braucht moderne Sportstätten – nicht irgendwann, sondern jetzt

Werdau
Zugige Kabinen, bröckelnde Plätze: In der Stadt fehlen moderne Sportstätten, die Kindern und Jugendlichen Raum für Bewegung, Gemeinschaft und Chancen bieten. Es geht längst um mehr als Sport.
Wer heute durch den maroden Sportplatz an der Crimmitschauer Sahnschule stapft oder sich das Vereinsheim in Frankenhausen anschaut, spürt sofort: Hier ist der Zenit überschritten. Es geht um mehr als neue Duschen und glatten Asphalt. Es geht um Respekt vor Engagement, Bildung und Gemeinschaft. Dass die Pleißestadt nun um Fördermittel kämpft,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.