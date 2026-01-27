MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Kommentar zu Sport-Millionen: Crimmitschau braucht moderne Sportstätten – nicht irgendwann, sondern jetzt

Das alte Vereinsgebäude des FC Crimmitschau in Frankenhausen soll einem Neubau weichen.
Das alte Vereinsgebäude des FC Crimmitschau in Frankenhausen soll einem Neubau weichen. Bild: Köhler
Das alte Vereinsgebäude des FC Crimmitschau in Frankenhausen soll einem Neubau weichen.
Das alte Vereinsgebäude des FC Crimmitschau in Frankenhausen soll einem Neubau weichen. Bild: Köhler
Meinung
Werdau
Kommentar zu Sport-Millionen: Crimmitschau braucht moderne Sportstätten – nicht irgendwann, sondern jetzt
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zugige Kabinen, bröckelnde Plätze: In der Stadt fehlen moderne Sportstätten, die Kindern und Jugendlichen Raum für Bewegung, Gemeinschaft und Chancen bieten. Es geht längst um mehr als Sport.

Wer heute durch den maroden Sportplatz an der Crimmitschauer Sahnschule stapft oder sich das Vereinsheim in Frankenhausen anschaut, spürt sofort: Hier ist der Zenit überschritten. Es geht um mehr als neue Duschen und glatten Asphalt. Es geht um Respekt vor Engagement, Bildung und Gemeinschaft. Dass die Pleißestadt nun um Fördermittel kämpft,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
12.12.2025
1 min.
Crimmitschau plant Millionen-Investitionen in Sportanlagen: Förderanträge für drei Projekte in Vorbereitung
Blick in die Sporthalle im Haus der Vereine, die durch einen Neubau ersetzt werden soll.
Mit Bundesmitteln sollen drei Sportstätten in der Pleißestadt erneuert werden – die Stadt bringt die erforderlichen Anträge auf den Weg.
Jochen Walther
17:30 Uhr
4 min.
Bessere Bedingungen für Schul- und Vereinssport: Welche Millionenprojekte Crimmitschau auf den Weg bringt
Vereinschef Marcel Walther (l.) und Sebastian Simon von der Nachwuchsabteilung in Frankenhausen.
Sport verbindet: Die Pleißestadt will ihre Sportstätten weiter modernisieren – für Unterricht, Training und Freizeit. Was den Kindern nützt, stärkt auch das Leben in der Kommune.
Jochen Walther
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
Mehr Artikel