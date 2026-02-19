Krankenschwester häkelt Hoffnung: So ist das Maskottchen des DRK-Verbandes Zwickauer Land entstanden

Werdau
Ein Herz mit Flügeln wird zum Zeichen für Zusammenhalt und Hilfe. Die handgefertigte Figur steht beim DRK in Werdau für die vielen Menschen, die sich Tag für Tag ehrenamtlich engagieren.
Ein gehäkeltes Herz mit Flügeln soll künftig für Hoffnung, Hilfe und Menschlichkeit stehen. Der DRK-Kreisverband Zwickauer Land hat erstmals ein eigenes Maskottchen – und eine Geschichte, die zeigt, wie viel Ehrenamt in einer kleinen Figur stecken kann. Auf dem Tisch liegen rote Wollfäden, daneben eine Häkelnadel, sorgfältig sortiert. In...
