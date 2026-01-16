Kreismusikschule in Werdau lädt zum Tag der offenen Tür ein

Werdau
Zukunft der Musik in Werdau: Beim Tag der offenen Tür zeigt die Kreismusikschule ihr Engagement. Ein Besuch lohnt sich.
Am Sonnabend, 17. Januar, veranstaltet die Kreismusikschule „Clara Wieck“ in Werdau einen Tag der offenen Tür. Zwischen 10 und 12 Uhr können Besucher verschiedene Instrumente testen. Die Aktion richtet sich laut Mitteilung der Musikschule an alle Altersgruppen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.