Schnupperstunden der Kreismusikschule bieten die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren.
Schnupperstunden der Kreismusikschule bieten die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren. Bild: T. Michel/Archiv
Schnupperstunden der Kreismusikschule bieten die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren.
Schnupperstunden der Kreismusikschule bieten die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren. Bild: T. Michel/Archiv
Werdau
Kreismusikschule in Werdau lädt zum Tag der offenen Tür ein
Von Farhard Salmanian
Zukunft der Musik in Werdau: Beim Tag der offenen Tür zeigt die Kreismusikschule ihr Engagement. Ein Besuch lohnt sich.

Am Sonnabend, 17. Januar, veranstaltet die Kreismusikschule „Clara Wieck“ in Werdau einen Tag der offenen Tür. Zwischen 10 und 12 Uhr können Besucher verschiedene Instrumente testen. Die Aktion richtet sich laut Mitteilung der Musikschule an alle Altersgruppen.
