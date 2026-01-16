Kreismusikschule in Werdau lädt zum Tag der offenen Tür ein

Zukunft der Musik in Werdau: Beim Tag der offenen Tür zeigt die Kreismusikschule ihr Engagement. Ein Besuch lohnt sich.

Am Sonnabend, 17. Januar, veranstaltet die Kreismusikschule „Clara Wieck“ in Werdau einen Tag der offenen Tür. Zwischen 10 und 12 Uhr können Besucher verschiedene Instrumente testen. Die Aktion richtet sich laut Mitteilung der Musikschule an alle Altersgruppen. Am Sonnabend, 17. Januar, veranstaltet die Kreismusikschule „Clara Wieck“ in Werdau einen Tag der offenen Tür. Zwischen 10 und 12 Uhr können Besucher verschiedene Instrumente testen. Die Aktion richtet sich laut Mitteilung der Musikschule an alle Altersgruppen.