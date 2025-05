Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau bekommt Flex-Bande: Was mit den alten Teilen passiert und wie der Zeitplan aussieht

Nach der Bauanlaufberatung, die am Montag stattgefunden hat, geht es an die Demontage der alten Bande. Landet ein Teil davon bald auf Terrassen und in Partyräumen von Eishockey-Fans?

Handwerker rücken in der Sommerpause im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau an. Die Heimspielstätte des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau erhält eine Flex-Bande und eine LED-Beleuchtung. Die Kosten belaufen sich auf rund 580.000 Euro. Die Eispiraten gehen über Mietkauf-Modelle in die Vorfinanzierung und müssen dafür in... Handwerker rücken in der Sommerpause im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau an. Die Heimspielstätte des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau erhält eine Flex-Bande und eine LED-Beleuchtung. Die Kosten belaufen sich auf rund 580.000 Euro. Die Eispiraten gehen über Mietkauf-Modelle in die Vorfinanzierung und müssen dafür in...