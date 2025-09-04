Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Kunstgenuss am Werdauer Markt: Künstlerehepaar zeigt Werke unter dem Titel „fifty-fifty“

Jiang Bian-Harbort und Sebastian Harbort leiten regelmäßig die Kinder-Werkstattwoche in Zwickau.
Jiang Bian-Harbort und Sebastian Harbort leiten regelmäßig die Kinder-Werkstattwoche in Zwickau. Bild: Thiele
Jiang Bian-Harbort und Sebastian Harbort leiten regelmäßig die Kinder-Werkstattwoche in Zwickau.
Jiang Bian-Harbort und Sebastian Harbort leiten regelmäßig die Kinder-Werkstattwoche in Zwickau. Bild: Thiele
Werdau
Kunstgenuss am Werdauer Markt: Künstlerehepaar zeigt Werke unter dem Titel „fifty-fifty“
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jiang Bian-Harbort und Sebastian Harbort stellen ab Montag im Fischgeschäft Scheibner aus. Kunstliebhaber Matthias Scheibner macht die Ausstellungseröffnung zu einem besonderen Event.

Das Künstlerehepaar Jiang Bian-Harbort und Sebastian Harbort zeigt ab Montag im Fischfachgeschäft von Matthias Scheibner und im angrenzenden Ausstellungsraum am Werdauer Markt unter dem Titel „fifty-fifty“ eine Auswahl seines umfangreichen künstlerischen Schaffens. Es sind Werke der Malerei und Grafik sowie Plastiken zu sehen. Bian-Harbort...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
16:37 Uhr
2 min.
Erneute Kandidatur: Kristensen will als Oberbürgermeister in Werdau weitermachen
Will noch einmal sieben Jahre im Rathaus ranhängen: Amtsinhaber Sören Kristensen.
Der 61-Jährige stellt sich am 10. Mai kommenden Jahres zur Wiederwahl. Den „Werdauer Fluch“ hält der Amtsinhaber für Unsinn.
Annegret Riedel
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
11:00 Uhr
1 min.
Regionale Leckereien beim Bauernmarkt in Werdau
Ein buntes Angebot gibt es am Samstag auf dem Naturwaren- und Bauernmarkt in Werdau.
Auf dem Marktplatz präsentieren am Samstag verschiedene Erzeuger ihre Waren. Auch an die Kinder ist gedacht.
Annegret Riedel
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel