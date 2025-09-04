Kunstgenuss am Werdauer Markt: Künstlerehepaar zeigt Werke unter dem Titel „fifty-fifty“

Jiang Bian-Harbort und Sebastian Harbort stellen ab Montag im Fischgeschäft Scheibner aus. Kunstliebhaber Matthias Scheibner macht die Ausstellungseröffnung zu einem besonderen Event.

Das Künstlerehepaar Jiang Bian-Harbort und Sebastian Harbort zeigt ab Montag im Fischfachgeschäft von Matthias Scheibner und im angrenzenden Ausstellungsraum am Werdauer Markt unter dem Titel „fifty-fifty“ eine Auswahl seines umfangreichen künstlerischen Schaffens. Es sind Werke der Malerei und Grafik sowie Plastiken zu sehen. Bian-Harbort...