  • Kurioser Prozess um zu laute Musik in Werdauer Freikirche: Pfarrer nach zehn Minuten Verhandlung freigesprochen

Am Amtsgericht Zwickau wurde am Montag wegen eines sogenannten Siegelbruchs verhandelt.
Am Amtsgericht Zwickau wurde am Montag wegen eines sogenannten Siegelbruchs verhandelt.
Werdau
Kurioser Prozess um zu laute Musik in Werdauer Freikirche: Pfarrer nach zehn Minuten Verhandlung freigesprochen
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Leiter der Freikirche in Werdau sollte sich verantworten, weil ein Siegel, das die Lautstärke an einem Mischpult begrenzte, umgeklebt worden war. Die Anklage fiel aber schnell in sich zusammen.

Fälle, wie den, über den das Amtsgericht Zwickau am Montag zu verhandeln hatte, gibt es vermutlich nicht so oft: Vor dem Kadi stand ein Pfarrer aus Werdau, dem vorgeworfen wurde, ein Amtssiegel in den Räumen der „Agape“-Kirche aufgebrochen zu haben. Das vom Landratsamt angebrachte Siegel klebte am Laustärkeregler auf einem Mischpult und...
