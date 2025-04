Lärmintensive Arbeiten auf dem Bahnhof Werdau stehen an

Die Deutsche Bahn informiert in der Stadthalle über eine Baumaßnahme, die am 31. März startet.

Über umfangreiche Bauarbeiten im Auftrag der Deutschen Bahn im Bereich des Werdauer Bahnhofes können sich Interessierte bei einer Veranstaltung am 25. März in der Stadthalle „Pleißental“ an der Crimmitschauer Straße informieren. Zwischen 17 und 19 Uhr steht dort ein Projektteam für Erklärungen zum Bauvorhaben und für Fragen der...