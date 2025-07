Langenhessen: Das ist neu beim Pleißelauf

Zu einer veränderten Streckenführung kommt, dass Ein- und Ausstieg aus der Pleiße für die Teilnehmer einfacher werden.

Der 19. Langenhessener Pleißelauf steht am Sonntag, 27. Juli, an. Die wichtigste Veränderung in diesem Jahr: „Es gibt eine neue Streckenführung“, sagt René Riemer, der Vorsitzende des Langenhessener Dorfclubs. Bisher waren alle Starts an der Fußgängerbrücke nahe dem Sonnenhang. Erstmals wird in Höhe des Kindergartens „Haus der...