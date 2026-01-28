Lauterbacher Winterfeuer mit Umzug und Basteln für Kinder

Der örtliche Landlustverein startet am Samstag mit einer Traditionsveranstaltung ins Veranstaltungsjahr.

Der Lauterbacher Landlustverein startet ins neue Jahr und lädt für Samstag, dem 31. Januar, zum traditionellen Winterfeuer an das Gerätehaus der Lauterbacher Feuerwehr ein. Unabhängig vom Wetter sorgen dort mehrere Feuerstellen für wohlige Wärme. Pünktlich um 17 Uhr wird das Winterfeuer entzündet.