Beim Winterfeuer des Lauterbacher Landlustvereins findet auch ein Umzug statt.
Beim Winterfeuer des Lauterbacher Landlustvereins findet auch ein Umzug statt.
Werdau
Lauterbacher Winterfeuer mit Umzug und Basteln für Kinder
Von Roland Wagner
Der örtliche Landlustverein startet am Samstag mit einer Traditionsveranstaltung ins Veranstaltungsjahr.

Der Lauterbacher Landlustverein startet ins neue Jahr und lädt für Samstag, dem 31. Januar, zum traditionellen Winterfeuer an das Gerätehaus der Lauterbacher Feuerwehr ein. Unabhängig vom Wetter sorgen dort mehrere Feuerstellen für wohlige Wärme. Pünktlich um 17 Uhr wird das Winterfeuer entzündet.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
