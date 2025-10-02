Leipziger Straße in Frankenhausen wird ausgebaut: Plan liegt öffentlich aus

Betroffen ist ein rund 490 Meter langer Abschnitt zwischen Uferstraße und Gösauer Straße. Auch Gehwege und Stützmauern sind Teil des Vorhabens.

Im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen soll ein rund 490 Meter langen Abschnitt der Leipziger Straße (S 54) grundhaft ausgebaut werden. Wie Stadtsprecherin Daniela Scheibel mitteilt, handelt es sich um den Bereich zwischen der Einmündung Uferstraße bis zur Gösauer Straße (K 9378). Neben der Fahrbahn sollen auch die Gehwege erneuert werden....