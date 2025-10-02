Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Leipziger Straße in Frankenhausen wird ausgebaut: Plan liegt öffentlich aus

Die Leipziger Straße soll auf einem 490-Meter-Abschnitt grundhaft ausgebaut werden.
Die Leipziger Straße soll auf einem 490-Meter-Abschnitt grundhaft ausgebaut werden. Bild: J. Walther
Die Leipziger Straße soll auf einem 490-Meter-Abschnitt grundhaft ausgebaut werden.
Die Leipziger Straße soll auf einem 490-Meter-Abschnitt grundhaft ausgebaut werden. Bild: J. Walther
Werdau
Leipziger Straße in Frankenhausen wird ausgebaut: Plan liegt öffentlich aus
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Betroffen ist ein rund 490 Meter langer Abschnitt zwischen Uferstraße und Gösauer Straße. Auch Gehwege und Stützmauern sind Teil des Vorhabens.

Im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen soll ein rund 490 Meter langen Abschnitt der Leipziger Straße (S 54) grundhaft ausgebaut werden. Wie Stadtsprecherin Daniela Scheibel mitteilt, handelt es sich um den Bereich zwischen der Einmündung Uferstraße bis zur Gösauer Straße (K 9378). Neben der Fahrbahn sollen auch die Gehwege erneuert werden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.09.2025
2 min.
Nächster Bauabschnitt gestartet: Straße in Frankenhausen bis Mitte Dezember dicht
Bis Mitte Dezember soll sich der Ausbau der Leipziger Straße in Frankenhausen hinziehen.
In dem Crimmitschauer Ortsteil wird ein Teil der Leipziger Straße saniert – mit breiterer Fahrbahn, neuem Gehweg und Umleitungen.
Jochen Walther
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
27.08.2025
2 min.
Frankenhausener Retter freuen sich über modernes Feuerwehrhaus
Das um- und neugebaute Gerätehaus Frankenhausen wurde Freitag vorige Woche eingeweiht.
Ortswehrleiter Philipp Stock und sein Team haben jetzt beste Bedingungen für ihr Ehrenamt. In diesem Jahr stehen bisher acht Einsätze zu Buche.
Annegret Riedel
Mehr Artikel