Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Letztes Freibad-Wochenende in Crimmitschau und Mannichswalde: „Die Besucherzahlen liegen weit hinter den Vorjahren zurück“

Blick auf das Erlebnisbad im Ortsteil Mannichswalde, das auch viele Thüringer besuchen.
Blick auf das Erlebnisbad im Ortsteil Mannichswalde, das auch viele Thüringer besuchen. Bild: Walther/Archiv
Blick auf das Erlebnisbad im Ortsteil Mannichswalde, das auch viele Thüringer besuchen.
Blick auf das Erlebnisbad im Ortsteil Mannichswalde, das auch viele Thüringer besuchen. Bild: Walther/Archiv
Werdau
Letztes Freibad-Wochenende in Crimmitschau und Mannichswalde: „Die Besucherzahlen liegen weit hinter den Vorjahren zurück“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 20.000 Gäste pro Bad – mehr war in diesem Sommer nicht drin. Während andernorts schon abgebaut wird, lässt Fraureuth das Wasser noch eine Weile stehen.

Noch einmal Sonne tanken, bevor die Becken leer sind: Am Sonntag laden die beiden Crimmitschauer Freibäder zum letzten Badetag ein. Ab Montag sind Sahnbad und Erlebnisbad Mannichswalde für diese Saison dicht. Seit dem 23. Mai standen die Tore offen, doch das wechselhafte Sommerwetter hat den Betreibern einen Strich durch die Rechnung gemacht....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
18.08.2025
4 min.
Quarkkeulchen, Hotdog-Klassiker und Wundertüten - was Freibad-Imbisse in Westsachsen alles anbieten
Pommes und Currywurst gehen zwar immer: Aber Uwe Schmidt und sein Team halten im Freibad Leubnitz auch Fisch, Apfelstrudel und verschiedene Kaffee-Kreationen bereit.
Pommes und Currywurst sind zwar die Renner an den Kiosken in den hiesigen Bädern. Doch die Betreiber haben noch wesentlich mehr in petto als diese Klassiker.
Annegret Riedel
26.08.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Fans dürfen bei den ersten beiden Testspielen gratis parken
Blick zu den Parkplätzen im Kühgrund in Crimmitschau: Autos konnten zum CCM-Cup kostenlos abgestellt werden.
Die Betreuung der Stellplätze erfordert hohen Personalaufwand - für das Abkassieren und für das Einweisen. Wieviel Geld die Stadt in der Saison 2024/25 auf den Kühgrund-Stellplätzen eingenommen hat.
Holger Frenzel
Mehr Artikel