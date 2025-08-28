Letztes Freibad-Wochenende in Crimmitschau und Mannichswalde: „Die Besucherzahlen liegen weit hinter den Vorjahren zurück“

Rund 20.000 Gäste pro Bad – mehr war in diesem Sommer nicht drin. Während andernorts schon abgebaut wird, lässt Fraureuth das Wasser noch eine Weile stehen.

Noch einmal Sonne tanken, bevor die Becken leer sind: Am Sonntag laden die beiden Crimmitschauer Freibäder zum letzten Badetag ein. Ab Montag sind Sahnbad und Erlebnisbad Mannichswalde für diese Saison dicht. Seit dem 23. Mai standen die Tore offen, doch das wechselhafte Sommerwetter hat den Betreibern einen Strich durch die Rechnung gemacht.... Noch einmal Sonne tanken, bevor die Becken leer sind: Am Sonntag laden die beiden Crimmitschauer Freibäder zum letzten Badetag ein. Ab Montag sind Sahnbad und Erlebnisbad Mannichswalde für diese Saison dicht. Seit dem 23. Mai standen die Tore offen, doch das wechselhafte Sommerwetter hat den Betreibern einen Strich durch die Rechnung gemacht....