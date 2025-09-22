Manuela Held sagt Danke: Ihr letzter Kinder- und Kleiderbasar in Mannichswalde

Was einst als kleine Idee begann, ist heute aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken. Nun endet für die langjährige Organisatorin ein Kapitel – der Basar geht künftig in neue Hände über.

Ein Samstagmorgen, der in vielen Familien längst rot im Kalender markiert ist: Am 27. September öffnet der Mannichswalder Kinder- und Kleiderbasar wieder seine Türen – zum letzten Mal unter der Leitung von Manuela Held. Nach zwölf Jahren und 23 Ausgaben gibt sie die Organisation weiter. Was 2013 als einmalige Idee begann, ist zur festen...