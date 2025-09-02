Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mit Herz und Farbe: Kinder aus Crimmitschau gestalten Kunst zum Weltkindertag

Kinder und deren Eltern haben Traum-Kunstwerke anlässlich des Weltkindertages gebastelt. Bild: Birgit Andert
Kinder und deren Eltern haben Traum-Kunstwerke anlässlich des Weltkindertages gebastelt. Bild: Birgit Andert
Werdau
Mit Herz und Farbe: Kinder aus Crimmitschau gestalten Kunst zum Weltkindertag
Redakteur
Von Jochen Walther
Kreativ, offen, nahbar: Am Donnerstag können Eltern hinter die Kulissen des Kinderhauses an der Lindenstraße blicken – und staunen, was Kinder bewegt.

Bunte Fantasie trifft auf große Botschaft: Kinder und Familien aus dem Kinderhaus „Sterntaler“ in Crimmitschau zeigen ihre Träume – und ihre Haltung zu Kinderrechten. Ab dem 19. September schmücken bunte Kunstwerke die Volksbankfiliale vor Ort. Gebastelt wurden sie im Vorfeld des Weltkindertags am 20. September, der dieses Jahr unter dem...
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
04.08.2025
2 min.
Sport für den guten Zweck: Archelauf Crimmitschau geht in die 22. Runde
Auch zum 22. Archelauf werden in Crimmitschau wieder viele Teilnehmer erwartet.
Laufen, helfen, Gemeinschaft erleben: Beim Archelauf am 6. September im Sahnpark geht es um sportlichen Einsatz für Kinder aus dem Kinder- und Jugendheim der Kinderarche.
Jochen Walther
09:43 Uhr
1 min.
Neuer Vorstand gewählt: Moritz Kunz führt die Jusos Vogtland
Moritz Kunz (Zweiter von links) ist neuer Vorsitzender der Jusos Vogtland.
Moritz Kunz führt künftig die Jusos Vogtland. In Reichenbach wählte die politische Arbeitsgemeinschaft jetzt einen neuen Vorstand.
Daniela Hommel-Kreißl
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
30.08.2025
2 min.
Crimmitschau räumt auf: Abriss der Hausruine Lindenstraße 3 bringt Lärm, Dreck – und mehr Sicherheit für Schüler
Wegen der Abrissarbeiten wird die Lindenstraße in diesem Bereich halbseitig gesperrt.
Seit Jahren ein Schandfleck, jetzt kommt die Baggerschaufel: Zwischen zwei Schulen verschwindet ein Stück Stillstand. Warum der Eigentümer die Kosten trägt.
Jochen Walther
