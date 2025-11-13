Modellbahner aus Langenhessen punkten mit Haltepunkt und Hiddensee

Am Wochenende lässt der hiesige Modellbahnclub die kleinen Bahnen verschiedener Spurweite wieder im Koberbachcentrum rollen. Gastvereine machen die Schau rund.

Der Modellbahnclub Langenhessen lädt ins Koberbachcentrum des Werdauer Ortsteiles ein. Am 15., 16., 19., 22. und 23. November in der Zeit von 10 bis 17 Uhr dürfen am bewährten Standort und bereits zum 26. Mal die Herzen von kleinen und großen Eisenbahn- und Modellbaufans höherschlagen. Stattliche 13 Modellbahnanlagen und zwei Spielanlagen...