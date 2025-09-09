Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das MVZ in Crimmitschau hat keine Frauenarztpraxis mehr.
Das MVZ in Crimmitschau hat keine Frauenarztpraxis mehr. Bild: Annegret Riedel/Archiv
Das MVZ in Crimmitschau hat keine Frauenarztpraxis mehr.
Das MVZ in Crimmitschau hat keine Frauenarztpraxis mehr. Bild: Annegret Riedel/Archiv
Werdau
MVZ in Crimmitschau hat keine Frauenarzt-Praxis mehr
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pleißentalklinik sucht nach einer schnellen Lösung für die Patientinnen.

Frauenärztin Denise Völker ist nicht mehr im medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der Friedrich-August-Straße in Crimmitschau tätig. Das teilte die Pleißentalklinik Werdau mit, die das MVZ durch die Tochtergesellschaft Pleißental-Med GmbH betreibt. „Wir nehmen die Situation sehr ernst und arbeiten intensiv an einer Lösung, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
25.08.2025
4 min.
Ärztehaus im Erzgebirge verliert Chirurgie und Radiologie: Das sind die Gründe für die Schließung
Im Ärztehaus „Am Kurpark“ in Bad Schlema wird das MVZ mit der Radiologie und der Chirurgie zum 30. September geschlossen.
Ab 30. September verlieren Patienten in Bad Schlema gleich zwei wichtige Anlaufstellen. Was hinter der MVZ-Schließung steckt, was die Kassenärztliche Vereinigung sagt und welche Alternativen es gibt.
Thomas Mehlhorn
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
06.09.2025
3 min.
Helios-Krankenhaus in Plauen: Kinderklinik zieht um
Die Kinderklinik soll ab Montag von Haus 2 in Haus 4 (Haupthaus) umziehen.
Bisher wurden die jungen Patienten in Haus 2 betreut. Das ändert sich nun. In dem Gebäude ist auch das MVZ untergebracht – gibt es dort ebenso Änderungen?
Nancy Dietrich
Mehr Artikel