Nach „Cinestar“-Aus: Crimmitschau gibt neues Kino-Projekt endgültig auf

Die Pleißestadt stoppt die Kino-Pläne im Stadttheater. Rechtliche Hürden, hohe Kosten und fehlendes Personal machen das Vorhaben unwirtschaftlich.

Kein neuer Filmvorhang für Crimmitschau: Die Stadt legt das Projekt „Kino im Stadttheater“ auf Eis. Was als Hoffnung vieler Bürger nach dem Aus des alten Kinos begann, endet nun mit einem klaren Verwaltungsbeschluss – und einem spürbaren Dämpfer für die lokale Kulturszene. Als Stefan Aurich, Fachbereichsleiter für Bildung, Kultur und...