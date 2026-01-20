Nach der Wärme kommt der Stillstand: Insolvenzverwalter kämpft um Problem-Wohnanlage in Werdau

Werdau
Mängel, Unsicherheit, offene Fragen: Die Pleite mehrerer Vivet-Firmen trifft auch Mieter in Werdau. Eine beauftragte Kanzlei versucht, den Verfall der Wohnanlage an der Ziegelstraße zu stoppen.
Sie sucht zwei Wohnungen und kämpft für die Würde ihrer Familie. Bärbel Zimmermann wirkt gefasst, aber müde. Ihre 79-jährige Mutter und deren beinahe gleichaltrige Schwester wohnen seit Jahren im Häuserkomplex an der Ziegelstraße 4 bis 4c in Werdau. Doch der Fahrstuhl funktioniert seit Monaten nicht, die Heizung war zwischenzeitlich...
