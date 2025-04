Nach jahrelangem Stillstand: Stadt will „Filetstück“ am Werdauer Brühl zurück

Der Rückkauf würde die Stadt rund 83.000 Euro kosten. Ein geplanter Wohnungsbau auf dem Gelände am Brühl ist bisher nicht zustande gekommen.

Die Stadt Werdau erklärt den Kaufvertrag für ein Grundstück in der Innenstadt für nichtig. Es handelt sich um eine Fläche im Sanierungsgebiet Am Brühl. Das rund 2000 Quadratmeter große Gelände war 2015 an eine Firma aus Sangerhausen verkauft worden. Der Käufer, der Betreiber des daneben liegenden Seniorenheimes ist, hatte bereits damals...