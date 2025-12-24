Nach langer Pause: Stadtbus hält wieder am Werdauer Bahnhof

Werdau
Seit mehr als 30 Jahren betreibt die Firma Wendler die Linie durch die Innenstadt. Rund 40.000 Gäste fahren jährlich mit.
Nach 15 Jahren Pause fährt der Werdauer Stadtbus wieder den Bahnhof der Pleißestadt ein. „Bis ins Jahr 2010 hatten wir den Bahnhof in unserer täglichen Tour mit drin“, sagt Maik Wendler, Chef des gleichnamigen Busunternehmens aus Leubnitz, das die Stadtbuslinie seit dem 1. März 1994 betreibt. Dann sei dieser Haltepunkt ausgeklammert...
