Nach Sprengstoffattacke in Crimmitschau: Aufzug am Bahnhof muss vielleicht neu gebaut werden

Mithilfe von Feuerwerkskörpern haben Unbekannte den Lift zerstört. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Aufzug am Gleis 2 des Bahnhofes Crimmitschau muss möglicherweise neu gebaut werden. Das sagte am Dienstag Bahnsprecher Jörg Bönisch. Die Schäden seien so erheblich, dass man dies in Betracht ziehen müsse und eine Reparatur des Lifts nicht mehr möglich sei. Es sei bedauerlich, dass durch diese Straftat die Station für eine lange Zeit...