Nach Streit um „Erdbeerschänke“ in Leubnitz: Letzter Pächter hat Ausflugslokal geräumt

Die Siedlergemeinschaft hat nun wieder die Schlüsselgewalt über die Gaststätte. Neben der Suche nach einem neuen Betreiber gibt es weitere Pläne.

Die „Erdbeerschänke“ im Werdauer Ortsteil Leubnitz steht wieder leer. Mit dem Monatsanfang hat der letzte Pächter das Ausflugslokal geräumt. Vorangegangen war diesem Schlussstrich ein Streit zwischen ihm und dem Verpächter, der Siedlergemeinschaft Leubnitz-Forst. Am 1. Juni 2024 hatte die einen fünfjährigen Vertrag mit dem Pächter aus... Die „Erdbeerschänke“ im Werdauer Ortsteil Leubnitz steht wieder leer. Mit dem Monatsanfang hat der letzte Pächter das Ausflugslokal geräumt. Vorangegangen war diesem Schlussstrich ein Streit zwischen ihm und dem Verpächter, der Siedlergemeinschaft Leubnitz-Forst. Am 1. Juni 2024 hatte die einen fünfjährigen Vertrag mit dem Pächter aus...