Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Nach Streit um „Erdbeerschänke“ in Leubnitz: Letzter Pächter hat Ausflugslokal geräumt

2024 hatte ein Pächter aus Zwickau das Ausflugslokal übernommen. Doch mit der Siedlergemeinschaft gab es Streit.
2024 hatte ein Pächter aus Zwickau das Ausflugslokal übernommen. Doch mit der Siedlergemeinschaft gab es Streit. Bild: Dudacy/Archiv
2024 hatte ein Pächter aus Zwickau das Ausflugslokal übernommen. Doch mit der Siedlergemeinschaft gab es Streit.
2024 hatte ein Pächter aus Zwickau das Ausflugslokal übernommen. Doch mit der Siedlergemeinschaft gab es Streit. Bild: Dudacy/Archiv
Werdau
Nach Streit um „Erdbeerschänke“ in Leubnitz: Letzter Pächter hat Ausflugslokal geräumt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Siedlergemeinschaft hat nun wieder die Schlüsselgewalt über die Gaststätte. Neben der Suche nach einem neuen Betreiber gibt es weitere Pläne.

Die „Erdbeerschänke“ im Werdauer Ortsteil Leubnitz steht wieder leer. Mit dem Monatsanfang hat der letzte Pächter das Ausflugslokal geräumt. Vorangegangen war diesem Schlussstrich ein Streit zwischen ihm und dem Verpächter, der Siedlergemeinschaft Leubnitz-Forst. Am 1. Juni 2024 hatte die einen fünfjährigen Vertrag mit dem Pächter aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
1 min.
Floßknecht Ole führt Besucher durch den Werdauer Wald
In Kluft führt Udo Pagels als Floßknecht Ole die Besucher durch den Werdauer Wald.
Die informative Tour zur Geschichte der Flößerei beginnt in Leubnitz.
Annegret Riedel
29.10.2025
4 min.
Mit 80 ist Kurt Knoll im Kaffee‑Team bei der Blutspende unverzichtbar: „Ein schwerer Einsatz ist mir erspart geblieben“
Urgestein Kurt Knoll (2. v. l.) ist bei den Blutspendeaktionen unverzichtbar. Der Jubilar kocht den Kaffee. Sein Team: Kirsten Müller, Annelie Milnickel und Heiko Döhler (v. l.).
Wenn in Werdau zur Blutspende eingeladen wird, ist ein Steinpleiser zur Stelle: Er kocht Kaffee, reicht Würstchen und begrüßt jeden mit einem Lächeln. Seit Jahrzehnten engagiert er sich im Ehrenamt.
André Kleber
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
Mehr Artikel