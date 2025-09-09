Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Christine Röhnert ist heute auf Rundum-Pflege angewiesen. Ihr Mann kümmert sich rührend.
Christine Röhnert ist heute auf Rundum-Pflege angewiesen. Ihr Mann kümmert sich rührend.
Werdau
Nachbar unterstützt Familie Röhnert aus Werdau mit Spendenaktion
Redakteur
Von Annegret Riedel
Wegen einer seltenen Erbkrankheit wurde Christine Röhnert vor zwölf Jahren zum Pflegefall. Auch ihre Schwiegereltern sind mittlerweile auf Hilfe angewiesen.

Mit einer Spendenaktion über die Plattform „Go Fund Me“ unterstützt Alexander Moser die Familie Röhnert aus der Friedenssiedlung in Werdau. Christine Röhnert ist ein Schwerstpflegefall. Bei der heute 56-Jährigen wurde vor zwölf Jahren die seltene Erbkrankheit Morbus Wilson festgestellt. Seitdem ist sie auf Hilfe rund um die Uhr...
