Nachbar unterstützt Familie Röhnert aus Werdau mit Spendenaktion

Werdau
Wegen einer seltenen Erbkrankheit wurde Christine Röhnert vor zwölf Jahren zum Pflegefall. Auch ihre Schwiegereltern sind mittlerweile auf Hilfe angewiesen.
Mit einer Spendenaktion über die Plattform „Go Fund Me“ unterstützt Alexander Moser die Familie Röhnert aus der Friedenssiedlung in Werdau. Christine Röhnert ist ein Schwerstpflegefall. Bei der heute 56-Jährigen wurde vor zwölf Jahren die seltene Erbkrankheit Morbus Wilson festgestellt. Seitdem ist sie auf Hilfe rund um die Uhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.