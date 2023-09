Nachbarn retten Bewohner bei Brand in Werdau

Beherzte Zeugen eines Feuers in der Werdauer Innenstadt halfen zwei Bewohnern am Dienstagnachmittag in Sicherheit.

Werdau. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagnachmittag in Werdau zu einem Feuer auf der Pestalozzistraße alarmiert worden. Der Anbau eines Reihenhauses war in Brand geraten, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Dank des beherzten Eingreifens der Nachbarn konnten die beiden Bewohner schnell in Sicherheit gebracht werden. Nach der Behandlung durch den Rettungsdienst wurde einer der beiden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Angerückt waren zehn Fahrzeuge und 32 ehrenamtliche Kameraden mehrerer Ortsfeuerwehren. Hinzu kamen unter anderem zwei Rettungswagen und ein Notarzt des Deutschen Roten Kreuzes. (ankl)