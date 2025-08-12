Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Paukenschlag beim ETC Crimmitschau: Vereinschef Matthias Gerth wirft das Handtuch

Matthias Gerth hat seinen Posten als Vorsitzender des ETC Crimmitschau geräumt.
Matthias Gerth hat seinen Posten als Vorsitzender des ETC Crimmitschau geräumt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Matthias Gerth hat seinen Posten als Vorsitzender des ETC Crimmitschau geräumt.
Matthias Gerth hat seinen Posten als Vorsitzender des ETC Crimmitschau geräumt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Werdau
Paukenschlag beim ETC Crimmitschau: Vereinschef Matthias Gerth wirft das Handtuch
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz vor Beginn der neuen Eishockey-Saison zieht sich Matthias Gerth aus dem Vorstand zurück. Eine Entscheidung, die für den 750 Mitglieder zählenden Verein turbulente Tage bedeuten. Was bisher bekannt ist.

Matthias Gerth ist nicht mehr Vorsitzender des ETC Crimmitschau. Der 60-Jährige gibt das Ehrenamt an der Spitze des rund 750 Mitglieder zählenden Vereins ab. Der Rückzug wird in einer am Dienstagmittag verschickten Pressemitteilung mit „beruflichen und gesundheitlichen Faktoren“ begründet. Der Chef eines Unternehmens aus der Finanz- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.06.2025
4 min.
Unruhe beim ETC Crimmitschau: Der nächste Nachwuchstrainer reicht seine Kündigung ein
Mädchen und Jungen aus dem ETC-Nachwuchs waren in der Saison 2024/25 mehrfach vor Heimspielen der Eispiraten Crimmitschau mit auf dem Eis. Um die jüngeren Jahrgänge sollte sich David Seidl kümmern.
Nach Torsten Heine folgt der Abschied von David Seidl. Der 41-Jährige hört kurz nach der bestandenen A-Lizenz-Prüfung auf, weil er lange die Klarheit zu seinen Aufgaben vermisste. Wie der Vorstand reagiert und warum der Eispiraten-Stammverein an vielen Stellschrauben dreht.
Holger Frenzel
17:25 Uhr
7 min.
„Man kann auch mal aushalten, wenn gegendert wird“: So war das Sommerfest des Ministerpräsidenten in Chemnitz
Der Ministerpräsident beim Grußwort im Wirkbau.
Gestern Abend lud Michael Kretschmer zum Sommerfest nach Chemnitz, in den Wirkbau. Wir waren vor Ort und sind den wichtigen Fragen nachgegangen: Wer war da? Wer war nicht da? Und was hält der MP denn nun vom Gendern?
Johanna Eisner
14.08.2025
3 min.
Rückschlag für den ETC Crimmitschau: Eishockey-Verein fehlt Personal für das U20-Team
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Hier kann der ETC Crimmitschau doch kein U20-Team an den Start bringen.
Kurz vor dem Start der Eissaison erfolgt der Rückzug aus dem Spielbetrieb. Dabei war schon viel organisiert – unter anderem Unterkünfte und Trainingszeiten. Was ist schief gelaufen?
Holger Frenzel
17:24 Uhr
3 min.
„Es war auch an der Zeit“: Neue Buswendeschleife in Sohl eingeweiht
Am Bau hatten unter anderem Manuela Biehn, Sandra Baldszus, Olaf Schlott, Ronny Sörgel, Barbara Müller, Steffen Lachmann und Michael Finster (von links) eine Aktie.
Der zentrale Punkt im Ortsteil von Bad Elster ist jetzt ein Schmuckstück. 372.000 Euro haben die Arbeiten gekostet. Zur Eröffnung wurden auch alte Geschichten erzählt.
Eckhard Sommer
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel