Penis-Alarm in Werdau: Zuckersüßer PR-Gag zeigt ungeahnte Wirkung

Werdau
Ein rosafarbenes Souvenir in Form der Werdauer Annoncenuhr bringt die Stadt unverhofft bundesweit ins Gespräch – und sorgt für Gelächter, Staunen und virale Aufmerksamkeit.
Ein Fall für die Fantasie – und für „Extra 3“: In Werdau sorgt ein zuckersüßes PR-Projekt für Phallus-Alarm. Die neue Schaumzucker-Version der Annonchenuhr sieht für viele nicht nach Denkmal aus – sondern nach ... Na ja, was ganz anderem. Erst wurde geschmunzelt, dann gelacht – und dann stand sogar das Satiremagazin „Extra 3“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.