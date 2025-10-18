Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Penis-Alarm in Werdau: Zuckersüßer PR-Gag zeigt ungeahnte Wirkung

Die ehrwürdige Annonchenuhr (hinten) bekommt Konkurrenz durch ihre zartrosa Schaumzucker-Version – die bei manchem Betrachter die Fantasie auf Touren bringt.
Die ehrwürdige Annonchenuhr (hinten) bekommt Konkurrenz durch ihre zartrosa Schaumzucker-Version – die bei manchem Betrachter die Fantasie auf Touren bringt. Bild: André Kleber
Die ehrwürdige Annonchenuhr (hinten) bekommt Konkurrenz durch ihre zartrosa Schaumzucker-Version – die bei manchem Betrachter die Fantasie auf Touren bringt.
Die ehrwürdige Annonchenuhr (hinten) bekommt Konkurrenz durch ihre zartrosa Schaumzucker-Version – die bei manchem Betrachter die Fantasie auf Touren bringt. Bild: André Kleber
Werdau
Penis-Alarm in Werdau: Zuckersüßer PR-Gag zeigt ungeahnte Wirkung
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein rosafarbenes Souvenir in Form der Werdauer Annoncenuhr bringt die Stadt unverhofft bundesweit ins Gespräch – und sorgt für Gelächter, Staunen und virale Aufmerksamkeit.

Ein Fall für die Fantasie – und für „Extra 3“: In Werdau sorgt ein zuckersüßes PR-Projekt für Phallus-Alarm. Die neue Schaumzucker-Version der Annonchenuhr sieht für viele nicht nach Denkmal aus – sondern nach ... Na ja, was ganz anderem. Erst wurde geschmunzelt, dann gelacht – und dann stand sogar das Satiremagazin „Extra 3“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
14.10.2025
3 min.
Ein Stück Stadtgeschichte bekommt Halt: Werdau startet Sanierungsprojekt auf Waldfriedhof
Die Kapelle, die 1906 errichtet wurde, zählt zu den schönsten in Sachsen.
Mit einer Förderung von 30.000 Euro beginnt die nächste Etappe zur Sicherung der Friedhofsmauer: Das historische Bauwerk wird restauriert – mit Blick auf den Denkmalschutz.
Jochen Walther
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
15:45 Uhr
3 min.
60 Jahre Ehe, Seereisen und Auslandseinsätze: Die bewegte Liebe von Elke und Peter Stahl in Werdau
OB Sören Kristensen (M.) gratuliert Elke und Peter Stahl zur Diamantenen Hochzeit.
Ein Dankesball in Ostberlin, ein Telegramm auf hoher See, ein Leben zwischen drei Kontinenten: Eine Liebe, die dem Wandel der Zeiten getrotzt hat – bis heute.
Jochen Walther
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
Mehr Artikel