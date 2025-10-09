Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Petition in Werdau: Schon mehr als 5000 Bürger unterschreiben für den Erhalt der Kinderklinik

Jahresende schließt im Werdauer Krankenhaus die Kinderklinik. Das ruft Protest hervor.
Jahresende schließt im Werdauer Krankenhaus die Kinderklinik. Das ruft Protest hervor. Bild: Symbolfoto: Gollnow/dpa
Jahresende schließt im Werdauer Krankenhaus die Kinderklinik. Das ruft Protest hervor.
Jahresende schließt im Werdauer Krankenhaus die Kinderklinik. Das ruft Protest hervor. Bild: Symbolfoto: Gollnow/dpa
Werdau
Petition in Werdau: Schon mehr als 5000 Bürger unterschreiben für den Erhalt der Kinderklinik
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Pleißentalklinik schließt ihre Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin zum Jahresende. Kapazitätsengpässe im benachbarten HBK Zwickau werfen Fragen auf.

Bereits mehr als 5000 Unterschriften hat eine Petition zum Erhalt der Kinderstation in der Werdauer Pleißentalklinik. In dem anonymen Aufruf machen die Ersteller die große Sorge von Familien, Kindern und Mitarbeitenden wegen dieses gravierenden Einschnittes in die medizinische Versorgung in der Region deutlich. Die Schließung sei ein fatales...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
29.09.2025
3 min.
Pleißentalklinik Werdau: Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin schließt zum Jahresende
Der Belegschaft der Werdauer Pleißentalklinik ist am Montag das Sanierungskonzept vorgestellt worden. Es sieht unter anderem die Schließung der Pädiatrie vor.
Diese Auflösung ist der gravierendste Punkt innerhalb des Sanierungskonzeptes für das hiesige Krankenhaus. Auch die kostenlosen Parkplätze für Besucher fallen bald weg.
Annegret Riedel
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
13.09.2025
4 min.
Sanierungskonzept fast fertig: Pleißental-Klinik in Werdau will Insolvenzverfahren bis Jahresende hinter sich bringen
Der Hubschrauber-Landplatz an der Pleißental-Klinik in Werdau.
In den nächsten Tagen soll das Sanierungskonzept vorliegen, bereits für Ende September hat die Klinikleitung eine Betriebsversammlung angesetzt. Das Haus hat inzwischen auch schon ein Problem gelöst.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel