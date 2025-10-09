Petition in Werdau: Schon mehr als 5000 Bürger unterschreiben für den Erhalt der Kinderklinik

Die Pleißentalklinik schließt ihre Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin zum Jahresende. Kapazitätsengpässe im benachbarten HBK Zwickau werfen Fragen auf.

Bereits mehr als 5000 Unterschriften hat eine Petition zum Erhalt der Kinderstation in der Werdauer Pleißentalklinik. In dem anonymen Aufruf machen die Ersteller die große Sorge von Familien, Kindern und Mitarbeitenden wegen dieses gravierenden Einschnittes in die medizinische Versorgung in der Region deutlich. Die Schließung sei ein fatales...