Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Pleißental-Klinik in Werdau will Sanierungsplan im Oktober vorstellen

Die Pleißental-Klinik in Werdau. Der Klinikbetrieb laufe normal, so die Geschäftsleitung.
Die Pleißental-Klinik in Werdau. Der Klinikbetrieb laufe normal, so die Geschäftsleitung. Bild: Ralf Wendland
Die Pleißental-Klinik in Werdau. Der Klinikbetrieb laufe normal, so die Geschäftsleitung.
Die Pleißental-Klinik in Werdau. Der Klinikbetrieb laufe normal, so die Geschäftsleitung. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Pleißental-Klinik in Werdau will Sanierungsplan im Oktober vorstellen
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der in Schieflage geratenen Klinik geht der Betrieb trotz eröffneten Insolvenzverfahrens uneingeschränkt weiter. Diese Woche sollen die Mitarbeiter bei einer Betriebsversammlung informiert werden.

An der in finanzielle Schieflage geratenen Pleißental-Klinik in Werdau geht der Betrieb trotz inzwischen eröffneter Insolvenz uneingeschränkt weiter. Entlassungen oder andere personelle Einschnitte seien nicht erfolgt, teilte das Klinikum mit. „Auch für die Zukunft planen wir keine Reduzierung unserer medizinischen Leistungen“, sagte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:27 Uhr
2 min.
CDU-Landeschef erwartet von Merz "Klartext" zu Verbrennern
Der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel warnt vor den Folgen eines Verbrennes-Aus für die Autobranche (Archivbild)
Auf europäischen Straßen sollen immer mehr Elektroautos rollen. Ein wichtiges Zieldatum ist dabei das Jahr 2035. Nun mehren sich die Stimmen aus der Union, die das Verbrenner-Aus in Frage stellen.
25.06.2025
3 min.
Pleißental-Klinik: Landkreis Zwickau zieht Konsequenzen aus Finanzmisere
Die Pleißental-Klinik in Werdau, hier der Hubschrauberlandeplatz.
Der Landkreis kündigt der in Schieflage geratenen Klinik einen im Vorjahr gewährten Kredit. Doch das Gros der 4,6 Millionen Euro sind bereits ausgereicht. Was sagt der Landrat dazu?
Jan-Dirk Franke
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:30 Uhr
2 min.
Neues für Zwickau-Neuplanitz: Großvermieter plant Reihenhaussiedlung
So soll das neue Wohngebiet in Neuplanitz aussehen.
Neuplanitz macht sich neu. Unter diesem Motto will die GGZ ab 2026 an der Allendestraße eine Reihenhaussiedlung bauen. Früher standen dort Plattenbauten.
Frank Dörfelt
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
19.06.2025
4 min.
Werdauer Pleißentalklinik in der Krise: Bleibt der Landkreis überhaupt der Eigentümer?
Die Pleißental-Klinik in Werdau. Fast 500 Mitarbeiter sind hier tätig.
Dem Krankenhaus in Werdau droht die Zahlungsunfähigkeit. Nun muss innerhalb von drei Monaten ein Zukunftskonzept erarbeitet werden. Jetzt reden der Klinikchef und der Landrat.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel