Pleißental-Klinik in Werdau will Sanierungsplan im Oktober vorstellen

Werdau
An der in Schieflage geratenen Klinik geht der Betrieb trotz eröffneten Insolvenzverfahrens uneingeschränkt weiter. Diese Woche sollen die Mitarbeiter bei einer Betriebsversammlung informiert werden.
An der in finanzielle Schieflage geratenen Pleißental-Klinik in Werdau geht der Betrieb trotz inzwischen eröffneter Insolvenz uneingeschränkt weiter. Entlassungen oder andere personelle Einschnitte seien nicht erfolgt, teilte das Klinikum mit. „Auch für die Zukunft planen wir keine Reduzierung unserer medizinischen Leistungen“, sagte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.