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  • Pleißental-Klinik Werdau stellt sich neu auf: Jens Fielitz übernimmt ärztliche Leitung

Der neue ärztliche Leiter der Pleißental-Klinik in Werdau: Chefarzt Dr. med. Jens Fielitz.
Der neue ärztliche Leiter der Pleißental-Klinik in Werdau: Chefarzt Dr. med. Jens Fielitz. Foto: Ralph Köhler
Der neue ärztliche Leiter der Pleißental-Klinik in Werdau: Chefarzt Dr. med. Jens Fielitz.
Der neue ärztliche Leiter der Pleißental-Klinik in Werdau: Chefarzt Dr. med. Jens Fielitz. Foto: Ralph Köhler
Werdau
Pleißental-Klinik Werdau stellt sich neu auf: Jens Fielitz übernimmt ärztliche Leitung
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
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Ein neuer Mann an der medizinischen Spitze der Klinik: Der Chefarzt für Chirurgie bringt Praxiserfahrung für die Position mit. Er will auch Dinge ändern.

Die Pleißental-Klinik in Werdau hat eine neue medizinische Leitung: Jens Fielitz ist ab sofort der ärztliche Leiter des Hauses. Der Aufsichtsrat hat der Personalie zugestimmt, wie die Klinik mitteilte. Fielitz ist seit September 2023 in Werdau tätig – als Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Der 61-jährige Mediziner war zudem...
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