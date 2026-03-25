Pleißental-Klinik Werdau stellt sich neu auf: Jens Fielitz übernimmt ärztliche Leitung

Werdau
Ein neuer Mann an der medizinischen Spitze der Klinik: Der Chefarzt für Chirurgie bringt Praxiserfahrung für die Position mit. Er will auch Dinge ändern.
Die Pleißental-Klinik in Werdau hat eine neue medizinische Leitung: Jens Fielitz ist ab sofort der ärztliche Leiter des Hauses. Der Aufsichtsrat hat der Personalie zugestimmt, wie die Klinik mitteilte. Fielitz ist seit September 2023 in Werdau tätig – als Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Der 61-jährige Mediziner war zudem...
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