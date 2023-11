Polizeieinsatz im Kunsteisstadion in Crimmitschau: Warum es Ärger vor dem ersten Bully und nach der Schlusssirene im Gästeblock gab

Unschöne Szenen überschatten die Eishockey-Partie der Eispiraten Crimmitschau in der DEL 2. Die Polizei war bis kurz vor Mitternacht mit rund 20 Beamten vor Ort. Eine Diskussion zur Verhältnismäßigkeit des Eingreifens hat begonnen.

Rund 80 Fans des EC Bad Nauheim haben ihr Team über die gesamte Spielzeit im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau unterstützt. Mit Sprechchören und Trommeln. Das rückt aufgrund der Vorfälle vor dem ersten Bully und nach der Schlusssirene aber in den Hintergrund. Was ist am Freitagabend passiert?