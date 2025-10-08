Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Preisgekrönte „Schlaumeier“: Wie Grundschüler aus Westsachsen den ersten Platz in einem sachsenweiten Wettbewerb holten

Bei einer Redaktionskonferenz bespricht das „Schlaumeier“-Team Bilder, Fotos und Beiträge, die in die aktuelle Ausgabe der Schülerzeitung kommen sollen.
Bei einer Redaktionskonferenz bespricht das „Schlaumeier“-Team Bilder, Fotos und Beiträge, die in die aktuelle Ausgabe der Schülerzeitung kommen sollen. Bild: André Kleber
Preisgekrönte „Schlaumeier“: Wie Grundschüler aus Westsachsen den ersten Platz in einem sachsenweiten Wettbewerb holten
Von Annegret Riedel
Einmal die Woche treffen sich Dritt- und Viertklässler im Computerraum der Leubnitzer Grundschule. Sie arbeiten an einem gemeinsamen Projekt, das es aufs Siegertreppchen geschafft hat.

Im Dachgeschoss-Zimmer der Grundschule Leubnitz geht es an diesem Dienstag zu wie in einem Bienenstock. Zwölf Mädchen und Jungen der Schülerzeitung „Schlaumeier“ wuseln hin und her, fahren ihre Computer hoch, quatschen miteinander. In wenigen Minuten ist Redaktionskonferenz, bei der neue Themen besprochen werden sollen.
Mehr Artikel