Preisgekrönte „Schlaumeier“: Wie Grundschüler aus Westsachsen den ersten Platz in einem sachsenweiten Wettbewerb holten

Einmal die Woche treffen sich Dritt- und Viertklässler im Computerraum der Leubnitzer Grundschule. Sie arbeiten an einem gemeinsamen Projekt, das es aufs Siegertreppchen geschafft hat.

Im Dachgeschoss-Zimmer der Grundschule Leubnitz geht es an diesem Dienstag zu wie in einem Bienenstock. Zwölf Mädchen und Jungen der Schülerzeitung „Schlaumeier" wuseln hin und her, fahren ihre Computer hoch, quatschen miteinander. In wenigen Minuten ist Redaktionskonferenz, bei der neue Themen besprochen werden sollen.